Bolivia: arrestato per corruzione l'ex ministro dell'Ambiente

Scattano le manette, in Bolivia, per un ex esponente del governo del presidente Luis Arce: Juan Santos Cruz, che fino allo scorso fine settimana ricopriva il ruolo di ministro dell'Ambiente e dell'Acqua, è accusato di aver preteso tangenti milionarie in cambio di lavori pubblici.

Il politico ieri è andato a testimoniare volontariamente alla polizia ed in seguito è stato arrestato, quattro giorni dopo aver rassegnato le dimissioni dal dicastero. Prima delle sue dimissioni, Santos e un suo nipote erano stati denunciati per presunte mazzette, per l'equivalente di circa 2,8 milioni di dollari, ottenute da società che si erano aggiudicate progetti dal ministero ambientale.

Con quei soldi la famiglia di Santos avrebbe comprato in contanti nove proprietà, secondo le informazioni dell'ufficio del procuratore dipartimentale di La Paz.