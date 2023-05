Autonomia: Romeo, ci sono manine che vogliono fermarci

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - "Ci sono manine che ci vogliono fermare, che si muovono contro il progetto dell'autonomia: sapevamo già che la strada sarebbe stata complicata, che non ci avrebbero steso tappeti rossi... Una manina che non sappiamo se di centrodestra o di centrosinistra....". Lo afferma il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, a "Un giorno da pecora" su Rai Radio 1.

"Siamo convinti che entro la fine della legislatura approviamo le procudure per l'autonomia e cominciamo passo dopo passo, se vogliamo ottenere tutto subito magari va male ", aggiunge. (ANSA).