Argentina: Cristina Kirchner conferma, 'Non sarò candidata'

La vicepresidente della Repubblica Argentina, Cristina Fernandez de Kirchner, ha confermato in una lettera aperta ai militanti peronisti che non si presenterà per ricoprire incarichi nelle prossime elezioni presidenziali e legislative di ottobre, perché non intende svolgere il ruolo di "mascotte del potere per nessuna candidatura".

Ribadendo nero su bianco una scelta che aveva già manifestato in passato, la Kirchner ha per l'occasione nuovamente criticato il "Partito dei giudici", l'opposizione di Juntos por el Cambio e i potentati economici. Nella lettera ha chiarito che non candidandosi alla presidenza si è proposta di evitare di cadere "nella trappola in cui vogliono indurci", che è quella che "i peronisti esprimano un nome che poi magari il 'Partito giudiziario' può mettere fuori gioco". Questo, ha sottolineato, potrebbe "mettere la nostra coalizione in una posizione di assoluta fragilità e debolezza di fronte alla competizione elettorale". Al riguardo ha citato le recenti sentenze della Corte suprema che hanno sospeso le elezioni dei governatori di Tucumán e San Juan e che "hanno provato la giustezza del mio ragionamento".

All'inizio del marzo scorso un tribunale di primo grado ha condannato la Kirchner a sei anni di carcere in una causa conosciuta col nome di 'Vialidad' e all'interdizione perpetua dai pubblici uffici. L'interessata, che oltre a essere vicepresidente è anche presidente del Senato per la coalizione Frente de todos (Fdt), ha criticato fortemente la sentenza e ha annunciato la presentazione di un ricorso in appello.