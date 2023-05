Sul caro affitti il governo ripresenta un emendamento

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - Salvo l'emendamento del governo per sbloccare i 660 milioni contro il caro affitti degli alloggi degli studenti universitari e anche quello per promuovere la parità di genere negli appalti pubblici. Le proposte di modifica infatti - dopo essere state rispettivamente giudicate inammissibili e ritirate - sono state ripresentate dall'esecutivo al decreto legge omnibus all'esame della Camera.

"E' stato ritenuto il veicolo normativo più idoneo ad ospitarli per omogeneità di materia. Si tratta di una mera questione tecnica, senza nessun risvolto politico", ha precisato in una nota il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani. (ANSA).