Silvestri (M5s), noi da sempre in difficoltà sul territorio

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - "Dobbiamo aspettare il verdetto. Il M5S è al ballottaggio in molti comuni e grandi città come Brindisi. Il M5S ha sempre avuto difficoltà storiche sul territorio. Ma abbiamo avviato con Conte un progetto per un maggiore radicamento sul territorio". Il capogruppo del M5S alla Camera, Francesco Silvestri, commenta così il risultato elettorale delle amministrative in un intervento su Isoradio.

(ANSA).