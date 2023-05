Lollobrigida e la 'razza': 'E' nella Costituzione, togliamola...'

"La razza è prevista dalla Costituzione: quando afferma che non ci deve essere distinzione di razza, afferma anche l'esistenza della razza. Sarei anche per togliere quella parola dalla Costituzione, e voterei per l'abolirla se l'accezione che viene data implica un elemento negativo". Così il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, intervistato da Nicola Porro a Quarta Repubblica ieri su Rete4, sulla polemica circa la sua dichiarazione sulla esistenza di una etnia italiana. "La critica oggettivamente trova poche ragioni. Che esistano gli italiani e che gli italiani siano una etnia è difficile da smentire", aggiunge.