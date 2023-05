Discorso senza traduzione, il Papa chiede scusa agli ambasciatori

Piccolo incidente questa mattina nell'udienza ai nuovi ambasciatori accreditati presso la Santa Sede (Islanda, Bangladesh, Siria, Gambia e Kazakhstan). Il Papa ha pronunciato il suo discorso in italiano senza sapere che gli interlocutori, i cinque diplomatici appena arrivati in servizio in Italia, non avevano la traduzione.

Dopo avere realizzato questo, Papa Francesco si è scusato: "Io ho letto il discorso pensando che voi avevate la tradizione inglese. Purtroppo la segreteria non l'ha preparato. Mi assumo io la responsabilità e vi chiedo scusa, poi vi arriverà", ha detto con una persona che traduceva in inglese queste parole di scuse.