Turchia: si dimette il presidente della Mezzaluna Rossa

Kerem Kinik, il presidente della Mezzaluna Rossa turca (Kizilay), si è dimesso. Lo rende noto Cumhuriyet. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ieri sera aveva criticato Kinik durante una trasmissione televisiva dichiarandosi disturbato dal fatto che durante il terremoto di febbraio nel sudest della Turchia l'organizzazione umanitaria turca avesse venduto tende destinate ai terremotati ad altre associazioni. "La questione mi ha disturbato molto, Kizilay non può essere coinvolta in una situazione del genere vendendo tende. Abbiamo sempre incoraggiato Kizilay a diventare più efficiente, soprattutto nella produzione di tende. Kizilay non dovrebbe avere alcun tipo di problema soprattutto quando si parla di tende", aveva detto Erdogan ieri sera durante una trasmissione televisiva. (ANSA).