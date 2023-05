Meloni, donne non libere se devono scegliere fra figli e lavoro

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - "Se le donne non avranno la possibilità di realizzare il desiderio di maternità senza rinunciare a quello professionale non è che non avranno pari opportunità, non avranno libertà". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, agli Stati generali della natalità.

