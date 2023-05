In tanti per il rosario in streaming con le suore di clausura

(ANSA) - CASCIA (PERUGIA), 12 MAG - Successo per la diretta streaming delle monache di Santa Rita di Cascia, che stamani, per la prima volta, hanno recitato il rosario direttamente dal Coro, il cuore della clausura inaccessibile a chiunque. Sono stati circa 10 mila i fedeli che si sono collegati ai canali social del monastero per pregare assieme alle agostiniane.

Al termine del rito religioso, la madre priora, suor Maria Rosa Bernardinis, ha affidato all'ANSA un video con il quale ha voluto ringraziare il popolare showman Fiorello per avere citato, durante la puntata di oggi della trasmissione "Viva Rai2" l'iniziativa del rosario in streaming scherzando proprio sul nome "Rosario".

"Abbiamo appreso dai nostri collaboratori - ha detto la priora - che Fiorello ha parlato al suo pubblico della nostra diretta social per la Novena di Santa Rita e per questo voglio ringraziarlo a nome di tutta la comunità. Voglio anche assicurare una preghiera per lui e per tutti i suoi telespettatori. Ma colgo anche l'occasione - ha detto ancora suor Bernardinis - per invitare Fiorello alla nostra festa di Santa Rita che entrerà nel vivo tra il 20 e il 22 maggio".

Le monache di Santa Rita di Cascia non sono nuove a iniziative social e dirette streaming, tanto che la stessa festa in cui si celebra la santa degli "Impossibili" viene trasmessa integralmente in diretta, ma mai prima di oggi avevano fatto entrare le telecamere all'interno della clausura più stretta.

La madre priora ha anche colto l'occasione dell'avvio della Novena per ribadire il suo appello alla pace. (ANSA).