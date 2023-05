Tajani, contrario all'utero in affitto per aumentare la natalità

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - "Siamo impegnati, come ministero degli Esteri, per le adozioni dalla Cina e dalla Bielorussia. Un modo per crescere attraverso le adozioni. Sono contrario all'utero in affitto per aumentare la natalità. La natalità deve essere sempre frutto di un atto di amore. E anche l'adozione è un atto di amore". Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani nel suo intervento agli Stati generali della natalità a Roma. (ANSA).