Schlein, c'è un nesso tra denatalità e precarietà delle donne

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - "Sono molto d'accordo su un approccio strutturale per contrastare il crollo demografico: il Pd s'è speso per incrementare l'assegno unico, uno strumento equo e universale". Lo afferma la leader del Pd, Elly Schlein, collegata con gli Stati generali della natalità. "Importante poi incentivare l'occupazione femminile, non c'è contrapposizione tra i due strumenti, anzi vanno di pari passo. Poi giusto ridurre il peso della prima casa nel calcolo dell'Isee. Poi è vero che c'è paura del futuro: c'è un nesso tra denatalità e precarietà che colpisce soprattutto donne, giovani e meridionali. Per questo siamo contro i contratti a termine. Poi siamo ossessionati dall'aumento degli asili nido, aumentare il suo accesso". (ANSA).