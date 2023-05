Salvini, fantasie non raggiungere l'autonomia prima delle Europee

"Sono fantasie di qualche giornale il fatto che non possa essere raggiunta prima delle Europee: l'autonomia è già radicata in parlamento, il 2023 è l'anno dell'autonomia, noi siamo convinti sostenitori anche delle altre riforme perchè non ci siano governi che vanno e vengono e cambi di maggioranza e cambi di casacca, quello è un percorso costituzionalmente più lungo in cui crediamo". Lo ha detto a Treviso il leader della Lega Matteo Salvini.

"Alla fine di questa legislatura una repubblica federale in cui i cittadini scelgono direttamente chi li governa e per cinque anni quella è la squadra e quella è la maggioranza - ha concluso - penso che sarà qualcosa di positivamente rivoluzionario".