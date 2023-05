Renzi, sono ugualmente lontano da Schlein e da Meloni

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - "Mi sento ugualmente lontano da Elly e da Giorgia Meloni. Vengo dal Pd, da quello riformista, e vedo che" Elly Schlein "dice sì a più tasse e no al termovalorizzatore. Sul nucleare sono a favore, sulla Gpa non la penso come Schlein, io sono totalmente un'altra cosa. Detto questo, in bocca al lupo a Elly". Lo ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi, a "Oggi è un altro giorno", su Rai Uno. (ANSA).