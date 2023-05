Presidente Saied a due ministri Ue, Tunisi 'non accetta diktat'

(ANSA) - TUNISI, 11 MAG - In Tunisia, "non è possibile abbandonare il ruolo sociale dello Stato" e pertanto "nessun diktat può essere accettato": lo ha detto il presidente tunisino, Kais Saied, chiedendo il "rispetto della volontà del popolo" e della "sovranità dello Stato", ai ministri degli Esteri del Belgio, Hadja Lahbib, e del Portogallo, Joao Gomes Cravinho, a Tunisi per due giorni in rappresentanza dell'Ue.

L'incontro al Palazzo di Cartagine - si legge in una nota della presidenza - è stato però l'occasione per Saied di riaffermare l'attaccamento della Tunisia ai legami storici e privilegiati che la legano all'Unione europea, nonché "il fermo impegno a rafforzare ulteriormente i rapporti di cooperazione e partenariato in vari ambiti, in un ambito bilaterale e multilaterale, oltre all'azione congiunta per sviluppare nuovi meccanismi e mezzi che migliorino le opportunità di mutuo accordo e la formulazione di soluzioni efficaci per varie questioni, in un quadro di rispetto reciproco e "interesse comune".

L'incontro ha affrontato anche diversi altri temi, tra cui la cooperazione finanziaria e di investimento di fronte alle sfide economiche e sociali che la Tunisia deve affrontare, nonché le questioni dell'immigrazione, degli scambi scientifici e culturali e della lotta al terrorismo.

