Migranti: Salvini, lezioni dai francesi non ne prendo

"Da autonomista penso che ognuno debba occuparsi dei fatto propri, lezioni dai francesi non ne prendo visto che respingono i bambini di notte nei boschi al confine di Ventimiglia". Così replica alla Francia il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini parlando a Treviso.

"Anzi chiedo ai francesi - aggiunge - di rispettare gli impegni sulla Tav. Noi stiamo mantenendo la parola data in termini di tempi, soldi e progetti". Per Salvini, "pare che qualcuno a Parigi possa cambiare idea e chiedere tempi più lunghi e questo non sarebbe serio nei confronti dell'Europa. I francesi probabilmente insultano perché hanno milioni di persone in piazza - conclude il ministro - che stanno protestando contro Macron".