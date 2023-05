Intesa in Cdm per nomina De Gennaro comandante della Gdf

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - C'è l'accordo sulla Guardia di Finanza: secondo quanto si apprende è stato comunicato in Cdm l'accordo per la nomina a comandante del comandante in seconda Andrea De Gennaro. la formalizzazione dovrebbe però avvenire al prossimo Cdm perché a questa riunione è assente il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, impegnato con il G7 in Giappone (ANSA).