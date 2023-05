Continuano i razzi da Gaza e gli attacchi di Israele

Nonostante le voci di un possibile cessate il fuoco, continuano i razzi da Gaza sul sud di Israele e gli attacchi dell'aviazione israeliana contro obiettivi della Jihad islamica nell'enclave palestinese. Secondo gli ultimi dati, stamane da Gaza sono stati lanciati 13 razzi e vari colpi di mortaio che hanno provocato danni materiali limitati e nessuna vittima. Di contro, gli attacchi sulla Striscia si sono susseguiti per tutta la mattinata su postazioni e siti di lancio di razzi della Jihad. Il ministro della difesa Yoav Gallant, citato dai media, ha dato istruzioni all'esercito di preparare "una serie di ulteriori operazioni" sulla Striscia e di essere pronti ad altri lanci in arrivo da Gaza.

Secondo la radio pubblica israeliana è in arrivo dall'Egitto una delegazione incaricata di discutere una possibile tregua i cui termini sono ancora da definire. (ANSA).