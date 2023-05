Caro affitti: Mollicone, convocheremo ministri e studenti

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - "Sul problema del caro-affitti presenteremo una risoluzione in Commissione Cultura e Università. Convocheremo le associazioni studentesche e i ministri competenti, così come le autorità degli enti locali e delle Regioni. Dobbiamo risolvere questo problema che affligge moltissimi studenti italiani in tutta la Nazione per la completa realizzazione del diritto allo studio, tema che è stato trascurato fino ad oggi. A Milano in media una camera singola costa 628 euro al mese, a Bologna 467 e a Roma 452". Lo dichiarano il Presidente della Commissione Cultura e Università della Camera Federico Mollicone (FdI) e il capogruppo di FDI in Commissione, Alessandro Amorese. (ANSA).