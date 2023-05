Salvini, dalla Francia toni inaccettabili e offensivi

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - "Toni inaccettabili e offensivi. La Francia non può dare lezioni a nessuno. Portino rispetto al governo italiano". Lo scrive su twitter il leader della Lega e vicepremier, Matteo Salvini, replicando alle parole del capo del partito di Emmanuel Macron Renaissance, Stéphane Séjourné, citato da Le Figaro, in un articolo sulla crisi tra Italia e Francia in cui torna a attaccare la politica migratoria del governo italiano definita "ingiusta, disumana e inefficace".

(ANSA).