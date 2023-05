Riforme: Paita, nessun coordinamento col Movimento Cinque Stelle

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - "Noi non faremo nessun coordinamento con il M5S: se Azione vuole questo, faccia pure". Così Raffaella Paita, presidente del gruppo Azione-Italia Viva in Senato.

"Noi - prosegue - siamo fedeli alla linea di chi ha votato per il Terzo polo: elezione diretta del premier e superamento del bicameralismo. Se Calenda ha cambiato idea anche su questo è un problema suo. Più che il rischio di una nostra entrata in maggioranza temo con queste uscite quello di un avvicinamento tra Conte e Calenda o Calenda e Schlein. Prospettiva poco dignitosa per i riformisti". (ANSA).