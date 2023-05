Riforme: Calenda,Meloni avanti anche da sola? Grandissimo errore

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - Avanti con le riforme "escludendo le opposizioni? Se il governo lo facesse farebbe un grandissimo errore". Lo afferma il leader di Azione, Carlo Calenda, ad Agorà su Rai3, commentando le parole di Giorgia Meloni che ancora ieri aveva ricordato come questa maggioranza sia stata eletta con un mandato preciso. "Va bene il mandato elettorale", osserva Calenda, "ma avevano anche detto che aumentavano le pensioni minime ma non lo hanno fatto... Quello che avevano scritto nel programma elettorale - aggiunge - è largamente disatteso". E dunque: "se inizi una consultazione e contemporaneamente dici che se non siamo d'accordo fai comunque da solo... non era forse il caso di dirlo subito?".

Ma Calenda guarda anche all'interno delle opposizioni spiegando che "se ti confronti con la maggioranza, tanto più ti devi confrontare con l'opposizione. E sulle riforme - spiega - bisogna confrontarsi con tutti. Per questo - conclude - sentirò le opposizioni oggi". (ANSA).