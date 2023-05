Riforme: Conte, non c'è condivisione con il governo

(ANSA) - ROMA, 09 MAG - "Il tema è che almeno da questo primo incontro non è arrivata una condivisione: siamo per soluzioni sensate e anche a un rafforzamento dei poteri del premier ma in un quadro equilibrato, che non mortifichi il modello parlamentare che è molto utile per l'inclusività e favorisce la soluzione dei conflitti. E ci sta molto a cuore la funzione del Presidente della Repubblica che è di garanzia e serve alla coesione nazionale, ha un ruolo chiave". Lo afferma il leader del M5s, Giuseppe Conte, al termine del confronto con il governo sulle riforme.

"Siamo disponibili - prosegue - per quanto riguarda il metodo al dialogo in una commissione parlamentare costituita ad hoc, raccomandiamo questo percorso". (ANSA).