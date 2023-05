Molinari,elezione diretta premier con garanzie per il Parlamento

(ANSA) - ROMA, 09 MAG - "Nel programma del centrodestra c'era l'elezione diretta del Presidente della Repubblica e quindi quello è l'accordo che c'é. Se la premier Meloni vuol proporre altro, quindi si passa non all'elezione del presidente della Repubblica, come ha sempre detto lei, ma all'elezione diretta del Presidente del Consiglio, la Lega chiede garanzie per il ruolo del Parlamento". Lo afferma Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, ad Agorà su Rai Tre, (ANSA).