Meloni, oggi squilibri, riforme e autonomia unico pacchetto

(ANSA) - ROMA, 09 MAG - "Sono anche disponibile a spiegare come l'autonomia e la riforma delle istituzioni centrali si tengono insieme non consideriamo che c'è una diversità fondamentale di orizzonte e autorevolezza, perché c'è un presidente del Consiglio che dialoga" con i governatori che "è non eletto, con orizzonte di un anno e mezzo. Anche questo produce uno squilibrio nel nostro ordinamento". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al termine degli incontri con le opposizioni sulle riforme sottolineando che per questo "l'abbiamo pensato come unico pacchetto, si tengono insieme". (ANSA).