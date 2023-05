Meloni, auspico concretezza dalle opposizioni sulle riforme

(ANSA) - ROMA, 09 MAG - "Mi auspico concretezza perché sul dialogo e sulla normalità del dibattito democratico credo che non ci debbano essere dubbi tra noi. Le istituzioni su questo devono fare il buon esempio". A dirlo è la premier Giorgia Meloni a margine della cerimonia per le vittime del terrorismo al Quirinale rispondendo ai giornalisti che le chiedono un commento in vista dell'incontro alla Camera con le opposizioni sulle riforme. Meloni dice che non ci sono già testi scritti, vuole ascoltare ma invita l'opposizione a non avere posizioni pregiudiziali. "Cerco convergenze, bene se si arriva a scelte condivise, ma ho degli obiettivi da raggiungere". (ANSA).