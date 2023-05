Sondaggio Wp, Trump avanti a Biden nella corsa alla Casa Bianca

Cala ancora il consenso di Joe Biden tra gli americani. Secondo l'ultimo sondaggio Washington Post-Abc, infatti, in un eventuale sfida alla Casa Bianca nel 2024 Donald Trump otterrebbe il 49% delle preferenze contro il 42% dell'attuale presidente. Male anche l'indice di approvazione del lavoro svolto sin qui da Biden, crollato al 36%, rispetto al 42% di febbraio. In generale il 56% disapprova il suo operato e di questi il 47% lo disapprova "fortemente".

Quanto alla questione dell'età - il presidente inizierebbe un secondo mandato a 82 anni - per il 63% non ha più "l'acutezza mentale" per svolgere il suo ruolo, in aumento rispetto al 43% del 2020 e al 54% di un anno fa. Trump non è molto più giovane - inizierebbe il suo secondo mandato a 78 anni - eppure la maggior parte degli americani (54%) ritiene che abbia le capacità mentali per essere presidente.