Omaggio del quotidiano 'Il Foglio' al Napoli Campione d'Italia. Da oggi per alcuni giorniil giornale in edicola sarà 'avvolto' da tre quadri disegnati in esclusiva da tre grandi artisti d'arte contemporanea, tifosi del Napoli. Mimmo Paladino, Francesco Clemente, Stefano Di Stasio.