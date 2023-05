Harry a Westminster Abbey siede con i cugini in terza fila

Ingresso da osservato speciale per il principe ribelle Harry, secondogenito di re Carlo e della defunta principessa Diana, nell'abbazia di Westminster. Al duca di Sussex, in abito civile di gala con decorazioni al petto, il cerimoniale ha riservato un passaggio d'onore - l'ultimo - fra i membri di casa Windsor non attivi o non più attivi in compiti di rappresentanza ufficiale della dinastia. Harry ha mostrato un mezzo sorriso, rivolgendo qualche saluto. Dopo di lui sono entrati i fratelli di re Carlo tuttora attivi nella rappresentanza della Royal Family, ossia la principessa Anna, con il consorte Timothy, e il principe Edoardo, neo duca di Edimburgo, con la consorte Sophie. A seguire l'erede al trono William, principe di Galles e fratello maggiore da tempo a ferri corti con Harry, con la moglie Kate (Catherine). Mentre gli ultimi a entrare saranno naturalmente, da soli e in veste di protagonisti assoluti dell'incoronazione, re Carlo III e la regina Camilla.

E' seduto in terza fila nell'Abbazia di Westminster, insieme con i cugini. Lo riferiscono media britannici. Il duca di Sussex sarà seduto fra il marito della cugina principessa Eugenia, Jack Brooksbank, e la principessa Alexandra. In prima fila invece i 'reali senior': il principe William con la moglie Kate, il principe Edoardo con la moglie Sophie e i loro figli. Harry è giunto ieri a Londra dalla California per partecipare all'incoronazione, non è accompagnato da Meghan come preannunciato e si prevede che rientri negli Stati Uniti subito dopo l'evento, per essere presente al quarto compleanno del figlio Archie che coincide proprio con il giorno dell'incoronazione di Carlo III.