Rientro dei cervelli, Lega-Fdi: più sconti a chi ha 3 figli

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - Maggioranza in pressing sulla questione della natalità e sul rientro dei cervelli. Oggi pomeriggio il presidente dei deputati di FdI Tommaso Foti, ha annunciato che presenterà a Milano una proposta di legge per il prolungamento delle agevolazioni fiscali per chi decide di tornare in Italia e che abbia almeno tre figli minorenni o a carico. Una proposta in questo senso è stata avanzata anche dalla Lega con un emendamento a prima firma di Giulio Centemero al decreto bollette in discussione alla Camera e che potrebbe essere, dunque, votato la prossima settimana. (ANSA).