Papa, la famiglia è cambiata ma rimane un valore-chiave

(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 05 MAG - La famiglia "è una realtà che è tanto cambiata, e sta cambiando, eppure la famiglia rimane un valore-chiave". Lo ha detto il Papa incontrando in Vaticano i pellegrini arrivati dalla diocesi di Asti.

"Gesù - ha proseguito Papa Francesco - ha radicalmente rinnovato la famiglia, per cui il legame più forte, più importante per noi cristiani non è più quello di sangue, ma è l'amore di Cristo. Il suo amore trasforma la famiglia, la libera dalle dinamiche dell'egoismo, che derivano della condizione umana e dal peccato, la libera e la arricchisce di un legame nuovo, ancora più forte ma libero, non dominato dagli interessi e dalle convenzioni della parentela, ma animato dalla gratitudine, dalla riconoscenza, dal servizio reciproco".

Poi ha ricordato la sua visita in Piemonte: "Quella giornata e mezza che ho passato tra voi per me è stata una consolazione", "un po' tornare alle radici", "un momento di grande calore umano - fatto con legna piemontese, che non scalda subito, ma dopo un po' di tempo e poi dura! -. Un momento di famiglia, in senso ampio: famiglia di origine, le radici, gli incontri con i miei parenti; famiglia della Chiesa, la celebrazione nella Cattedrale, con la partecipazione di tutto il popolo di Dio; e poi famiglia della comunità civile, la collaborazione con le Autorità, la presenza della gente". (ANSA).