L'Italia non intende usare fondi del Pnrr per produrre armi

Ancora in corso i lavori per la valutazione della terza rata del Pnrr per l'Italia, fa sapere la portavoce dell'esecutivo Ue. Il ministro Fitto spiega che si stanno valutando i singoli interventi, per proporre delle soluzioni di modifica: 'Entro agosto la rimodulazione, ma lavoriamo per ridurre il tempo'. Palazzo Chigi: 'Non intendiamo usare fondi del Pnrr per produrre armi' (ANSA)