Fi si ritrova a Milano, grande attesa per Berlusconi

Ha preso il via a Milano la due giorni della convention di Forza Italia dove sono attese nelle due giornate circa 4 mila persone e che sarà chiusa dall'intervento del presidente Silvio Berlusconi, ancora da decidere se in video o tramite un discorso scritto e letto da Tajani.



Il titolo della kermesse 'La Forza dell'Italia' campeggia a caratteri cubitali sul maxi schermo allestito nella sala dove il colore dominante è il blu e dove si terranno i discorsi di ministri ed esponenti del partito. Dalle pareti salgono fasci di luce tricolore. "Sarà una lunga non stop - ha spiegato il coordinatore lombardo di Forza Italia, Alessandro Sorte -, i giovani accreditati sono 500 da tutta Italia. Sarà una convention di qualità, con i tavoli di lavoro dei ministri. E un dato importante è la della presenza degli under 25".



Stasera, dopo il momento istituzionale, ci sarà una festa dedicata ai giovani del partito e nella sala che è stata già allestita campeggiano gli striscioni, uno in particolare è dedicato a Marta Fascina: 'Marta unica! Forza Italia Lombardia' e un maxi striscione con 'Forza Presidente, i giovani sono con te'. La colonna sonora della convention oltre che dagli inni tradizionali del partito è composta tra gli altri da Lucio Battisti, 883, Ligabue, Coldplay.

Agenzia ANSA Tajani, Berlusconi sta preparando il discorso per sabato - Politica "E' in forma, sta trascorrendo la convalescenza: ho parlato con lui un'ora fa, sta preparando il suo intervento che sarà sabato. Berlusconi è ancora protagonista della politica italiana che guarda al futuro". (ANSA)