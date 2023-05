Il decreto lavoro in Gazzetta

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto lavoro approvato il primo maggio dal consiglio dei ministri. Il decreto entra in vigore oggi. Il provvedimento, che conta 45 articoli, prevede tra l'altro l'avvio del nuovo strumento che sostituirà il reddito di cittadinanza per gli occupabili, denominato 'Supporto per la formazione e il lavoro', il nuovo taglio del cuneo fiscale di ulteriori 4 punti da luglio a dicembre e l'innalzamento del tetto di esenzione dei fringe benefit a 3mila euro.

Viene incrementata di 4,064 miliardi per il 2024 la dotazione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale: lo prevede il decreto lavoro pubblicato in Gazzetta.

Salta cig Alitalia, proventi liquidazione per aiuti Stato

Salta la proroga di altri sei mesi della cassa integrazione straordinaria per i lavoratori dell'Alitalia in amministrazione straordinaria. Nel dl lavoro pubblicato in Gazzetta la proroga prevista nelle ultime bozze è sostituita da un articolo sul 'Completamento dell'attività liquidatoria Alitalia'. L'articolo stabilisce che i proventi dall'attività liquidatoria, al netto di una serie di voci che vanno dai costi di liquidazione all'indennizzo dei biglietti, "sono prioritariamente destinati al soddisfacimento in prededuzione dei crediti verso lo Stato", compresi quelli "da recupero di aiuti di Stato dichiarati illegittimi" dall'Ue.