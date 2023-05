Caritas, il decreto migranti aumenta la loro ricattabilità

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - Caritas Italiana critica il decreto migranti: "L'istituto della protezione speciale ha finora garantito anche a persone irregolarmente presenti sul territorio di poter sanare la propria posizione. Se questa previsione viene ora ridotta, si rischia di tornare ad alimentare l'irregolarità e la ricattabilità di molti, di lasciare senza tutela quelle persone che provengono da situazioni di conflitto non conclamate, le vittime di violenze, anche di genere, quanti sono gravemente malati o in fuga da disastri ambientali", scrive il direttore don Marco Pagniello sul Sir sottolineando anche che l'inasprimento delle pene per i trafficanti di esseri umani e l'estensione della possibilità di trattenere le persone nei Cpr "sembrano provvedimenti destinati ad avere scarsa efficacia e poca utilità pratica". (ANSA).