Alla frontiera di Ventimiglia controlli a campione

(ANSA) - VENTIMIGLIA, 05 MAG - Le dichiarazioni del ministro dell'Interno francese Gérald Darmanin, che ha accusato il premier italiano Giorgia Meloni di essere "incapace nel risolvere i problemi migratori", hanno portato preoccupazione al confine italo-francese di Ventimiglia per il possibile inasprimento dei controlli, che per il momento comunque avvengono soltanto a campione.

Stamattina la situazione al valico di Ponte San Ludovico è tranquilla, malgrado i sette mezzi della gendarmeria francese parcheggiati, ormai da tempo, all'ingresso della frontiera in appoggio ai militari alloggiati in città, ma non è stato fatto alcun sbarramento. "I nostri frontalieri sono preoccupati - spiega Roberto Parodi, segretario dei Frontalieri Autonomi Intemeli (Fai) - dopo i blocchi avvenuti in passato quando ci volevano anche due ore e mezzo per attraversare la frontiera. Al momento però il traffico scorre regolarmente, tranne qualche rallentamento ogni tanto". I controlli avvengono a campione, soprattutto sui mezzi pesanti e qualche auto. (ANSA).