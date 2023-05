Tajani, Berlusconi sta preparando il discorso per sabato

"E' in forma, sta trascorrendo la convalescenza: ho parlato con lui un'ora fa, sta preparando il suo intervento che sarà sabato. Berlusconi è ancora protagonista della politica italiana che guarda al futuro". Così Antonio Tajani risponde al Tg4 ad una domanda sulle condizioni di salute del cavaliere. "Lo aspettiamo tutti con grande ansia", ha aggiunto il vicepremier e coordinatore di Forza Italia.

"Il nostro presidente Silvio Berlusconi sta lavorando gia' da giorni alla convention di Milano e sarà presente con un video o un sonoro. Da lui ci arriverà un contributo sostanziale e ci pone precise osservazioni anche riguardo alcuni provvedimenti economici presi o da prendere da parte dell'esecutivo. Ai nostri ministri e parlamentari toccherà il compito di illustrare le attività che Forza Italia sta promuovendo al governo". E' quanto dichiara il presidente dei deputati azzurri, Paolo Barelli, intervenendo a Sky, in vista della manifestazione di Forza Italia a Milano, il 5 e 6 maggio. "Sarà una due giorni di lavoro e di confronti, disegnerà i nostri nuovi orizzonti e obiettivi, rilanciando l'azione politica di Forza Italia, unico riferimento per i tutti i moderati". "Il nostro partito - ha aggiunto - è il faro per quanti riconoscono l'unica via possibile di crescita nell'europeismo e nell'atlantismo. Nel dna di Forza Italia, inoltre, c'è il senso del buon Governo nell'esclusivo interesse del nostro Paese e degli italiani, al di là delle loro appartenenze politiche. Il patrimonio dei valori popolari e liberali che ci caratterizzano rappresenta pertanto un contributo prezioso e irrinunciabile per l'intera coalizione di Centrodestra di cui siamo un fermo pilastro".