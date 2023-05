Meloni ricorda l'amica commercialista uccisa, mi manca molto

"Mi voglio unire al ricordo di tre vostri colleghi che purtroppo non ci sono più e che oggi avete scelto di commemorare: Nicoletta Golisano, Fabiana de Angelis e Antonio Novati. Come sapete, io conoscevo personalmente e molto bene una di queste vittime, Nicoletta". Così la premier Giorgia Meloni, intervenendo agli Stati generali dei commercialisti, ricordando i tre professionisti uccisi, fra cui la donna rimasta vittima in una sparatoria durante una riunione condominiale a Roma a dicembre.

"Era per me un'amica sincera e discreta, una donna straordinaria e una mamma altrettanto eccezionale, una professionista con un senso del dovere fuori dal comune.

Nicoletta e io - ha continuato Meloni - abitavamo nello stesso palazzo, lei al piano di sopra, e io e lei di solito ci scrivevamo intorno alle 6.40 del mattino, nell'unico momento 'tranquillo' della nostra giornata, perché Nicoletta lavorava sempre, esattamente come capita anche a me. Oggi mi manca molto, e porto nel cuore il suo sorriso, la sua bellezza, il suo senso del dovere, la sua dedizione del lavoro. Vi ringrazio davvero per questo ricordo, che è un pezzo anche della mia vita".

Meloni ha ringraziato anche "per aver voluto dedicare a lei, a Fabiana de Angelis e Antonio Novati, delle borse di studio.

Perché certe storie impattano nell'immediato e poi rischiano di essere dimenticate. Ma io credo che professionisti che, di domenica mattina, si trovavano a onorare il loro impegno non debbano essere dimenticati in questa mattina. Credo - ha concluso - che la scelta di dedicare a loro delle borse di studio onori la loro memoria, è una scelta che apprezzo molto".