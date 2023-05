Conte, governo prelevi gli extraprofitti delle imprese

(ANSA) - TERNI, 04 MAG - "La soluzione l'abbiamo offerta.

Questo governo deve darsi il coraggio che non ha e prelevare gli extra profitti dalle imprese del settore assicurativo, farmaceutico e adesso anche delle industrie belliche stanno accumulando ingenti profitti": il leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte ha parlato così dell'aumento dei tassi di interesse deciso dalla Bce che "preoccupa famiglie e imprese che hanno mutui".

Conte ha parlato con i giornalisti questa sera a Terni a margine di un'iniziativa per sostenere la campagna elettorale del M5s in vista delle elezioni comunali di metà maggio e la candidatura a sindaco di Claudio Fiorelli. (ANSA).