Tajani, Berlusconi lima intervento per la kermesse di Milano

(ANSA) - ROMA, 03 MAG - "Ho parlato con Berlusconi ieri sera. Sta continuamente migliorando, sta preparando il suo intervento per la manifestazione di Milano di venerdì e sabato.

Mi auguro possa lasciare il San Raffaele nei prossimi giorni, però è pienamente impegnato con la testa, con le proposte e ci incalza". Lo afferma Antonio Tajani, vicepremier e Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, ad Agorà su Rai 3.

"È leader di una forza politica di governo e dal San Raffaele ci dà le indicazioni giuste per lavorare nella direzione di ridurre le tasse ai cittadini: quindi bene il taglio del cuneo fiscale che noi vogliamo diventi stabile, faremo sforzi necessari per difendere il potere d'acquisto di chi guadagna meno, di fronte all'aumento dell'inflazione", prosegue. (ANSA).