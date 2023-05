Senato approva ddl per avocazioni indagini violenza donne

(ANSA) - ROMA, 03 MAG - L'aula del Senato ha approvato il disegno di legge per l'avocazione delle indagini per i delitti di violenza domestica o di genere. Il provvedimento ha avuto 113 voti favorevoli, nessuno contrario, 28 astenuti e passa ora alla Camera.

La norma che si inserisce nell'ambito del cosiddetto Codice rosso, prevede un'ulteriore ipotesi di avocazione delle indagini preliminari da parte del procuratore generale presso la Corte d'appello, che ricorre quando il pm, nei casi di delitti di violenza domestica o di genere, non senta la persona offesa entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato. (ANSA).