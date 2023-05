Renzi, sul Riformista la foto di Travaglio che chiede scusa a Napolitano

Chi ha paura del Riformista? Forse hanno paura che facciamo qualche polemicuccia? La faremo. Tutte le sere Travaglio in tv ha raccontato che c'era la trattativa Stato mafia. La trattativa non c'è stata, lo ha detto la Cassazione. Alla luce di questo, mi aspetterei che dopo dieci anni Travaglio venisse in televisione e dicesse "scusate, ho sbagliato".

Siccome non lo farà lui, domani metteremo una foto gigantesca sul Riformista, fatta con l'intelligenza artificiale, con Travaglio in ginocchio che chiede scusa a Giorgio Napolitano". Lo dichiara il leader di Italia Viva Matteo Renzi alla trasmissione "Porta a Porta" su Rai 1.