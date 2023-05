Maltempo:Calenda, necessario un piano sul dissesto idrogeologico

(ANSA) - ROMA, 03 MAG - 'Le immagini dell'alluvione che arrivano dall'Emilia Romagna destano una grande preoccupazione.

Voglio esprimere la mia solidarietà ai cittadini, agli amministratori e a tutti quelli che in queste ore sono impegnate a prestare soccorso. E' necessario approvare un piano per la gestione del dissesto idrogeologico e aumentare gli investimenti in prevenzione e infrastrutture di contenimento per rendere più sicuri i territori: non possiamo più aspettare.' Così il leader di Azione Carlo Calenda. (ANSA).