La Russa, Mattarella celebrerà la prima seduta del Senato

(ANSA) - ROMA, 03 MAG - "Abbiamo avuto l'onore di avere l'adesione del presidente della Repubblica per le celebrazioni del 75esimo anniversario della prima seduta del Senato". Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa nel corso della presentazione dell'iniziative per celebrare questa giornata.

La cerimonia si terrà in Aula del Senato lunedì 8 maggio.

