La Russa, 75 anni fa il ritorno della libertà del Parlamento

(ANSA) - ROMA, 03 MAG - "Questo evento vuole essere un momento di coesione di tutte le forze politiche e di tutti gli italiani, si celebra la prima seduta dopo la guerra, si celebra il ritorno in quest'Aula della libertà e del libero Parlamento".

Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa chiudendo la conferenza stampa per la presentazione delle celebrazioni per la prima seduta di Palazzo Madama. (ANSA).