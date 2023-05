Fonti Lega, cambiare gruppo politico in Ue non è priorità

(ANSA) - BRUXELLES, 03 MAG - "La priorità della Lega è cambiare l'Ue, non il gruppo politico europeo. Con il massimo impegno per difendere gli interessi degli italiani contro questa Europa dell'ideologia green che colpisce le auto, le case e i risparmi dei cittadini, che vuole Nutriscore e carne sintetica e che lascia sola l'Italia davanti alla pressione degli sbarchi". Lo sottolineano fonti della delegazione della Lega all'Eurocamera.

"Al lavoro per costruire un'alternativa alla sinistra che da anni malgoverna a Bruxelles e per rendere la Lega sempre più protagonista in Europa con le proprie battaglie a tutela di imprese, lavoratori e famiglie", aggiungono. (ANSA).