Casellati, la libertà di stampa è un pilastro della Costituzione

(ANSA) - ROMA, 03 MAG - "La libertà di stampa è un pilastro della nostra Costituzione. Senza di essa, non c'è democrazia.

Grazie a tutti quei giornalisti che in ogni parte del mondo, anche nei territori più difficili, svolgono il loro lavoro con professionalità, coraggio e obiettività di giudizio". Lo afferma il ministro per le Riforme Elisabetta Alberti Casellati.

"Siete voi le sentinelle del pluralismo e il primo argine alla diffusione di notizie false o distorte che minacciano i nostri diritti", conclude. (ANSA).