Una nave da guerra arriva a Londra per l'incoronazione di Carlo

Una delle navi da guerra più moderne della Royal Navy, il cacciatorpediniere Hms Diamond, è arrivata a Londra in onore dell'incoronazione di re Carlo III, in programma sabato all'abbazia di Westminster, e per ospitare vip e dignitari delle nazioni del Commonwealth invitati alle celebrazioni. La nave, con a bordo 191 membri dell'equipaggio, dopo aver attraversato la barriera del Tamigi ha risalito il fiume sino a giungere a Greenwich, nell'est della capitale britannica, dove è stata ormeggiata.

E' previsto che resti lì attraccata nei giorni di festa nel Regno Unito per celebrare l'incoronazione del sovrano e della regina Camilla. Le forze armate di sua maestà avranno un ruolo cerimoniale molto importante proprio sabato. Dopo il rito all'abbazia, i reali saluteranno la folla dal balcone di Buckingham Palace e ci saranno salve di cannoni, reparti militari di tutte le armi in parata e anche un sorvolo celebrativo degli aerei della Raf suggellato dal tradizionale passaggio della pattuglia acrobatica britannica, le Red Arrows.