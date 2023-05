Renzi, il governo fa propaganda sul dl lavoro

(ANSA) - ROMA, 02 MAG - "Il tempo ci sta dando ragione anche sulle tasse. Ieri la Meloni ha voluto esagerare. Felice per aver tagliato di quattro miliardi le tasse, si è lanciata in una spericolata affermazione: abbiamo fatto il più grande taglio di tasse degli ultimi decenni. È un'affermazione palesemente falsa.

Glielo abbiamo fatto notare sui social immediatamente ma questo non ha impedito che tutti i Tg riportassero la frase sul più grande taglio di tasse degli ultimi decenni. Purtroppo la verità è che la realtà cede il passo alla ideologia, alla narrazione, alle falsità. I numeri non contano". Lo scrive Matteo Renzi nell'Enews.

"La premier Meloni - prosegue - taglia 4 miliardi di tasse sul lavoro e dice che questo è il taglio di tasse più importante degli ultimi decenni. Falso! Per fare esempi: gli 80 euro valevano 10 miliardi all'anno, la cancellazione IMU prima casa 4 miliardi, l'Irap costo del lavoro 6 miliardi. Vi risparmio tutto il resto dall'Ires a Industria 4.0 alle tasse per il mondo agricolo. La Meloni taglia 4 miliardi una tantum ed esulta, noi abbiamo tagliato in silenzio 25 miliardi all'anno. Giorgia Meloni non ha litigato solo con la politica: ha litigato prima di tutto con la matematica". (ANSA).