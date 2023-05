Meloni ricorda commossa Augello, non voleva compassione

"Non è cosa facile quella che Andrea ha voluto che facessi parlando qui, non solo perché gli volevo bene ma anche perché è difficile parlare a un uomo che detestava di essere compatito e credo che è la cosa che più ha sofferto".

Così la premier Giorgia Meloni in un ricordo commosso del senatore Andrea Augello che ha fatto nella basilica S.Maria in Ara coeli a Roma, durante i funerali del senatore di Fratelli d'Italia scomparso nei giorni scorsi.

"Andrea non sopportava, man mano che avanzava la malattia, di non poter fisicamente camminare a testa alta e combattere in prima linea come ha sempre fatto. Era uomo coraggioso, capace e spavaldo di una spavalderia guascona che ti strappava un sorriso anche quando te lo ritrovavi avversario e allora sapeva essere implacabile ma anche capace di una umanità straordinaria e di grande ironia".

Andrea Augello, eletto con Fratelli d'Italia, storico esponente della destra laziale è scomparso nei giorni scorsi. Al funerale con Giorgia Meloni anche la sorella Arianna. Presenti alcuni esponenti del governo tra cui i ministri Francesco Lollobrigida, Andrea Abodi, Eugenia Roccella e i sottosegretari Leo e Rauti, oltre a numerosi parlamentari e al presidente del Senato, Ignazio La Russa. Tra gli altri anche Francesco Storace, ex governatore del Lazio che nel 2000 nominò Augello assessore al Bilancio e Giovanni Malago', presidente del Coni.